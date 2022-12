Daspo urbano a Calasetta per un 26enne di Narcao - Sardegna

Daspo urbano a Calasetta per un 26enne di Narcao. Lo hanno notificato i poliziotti della Divisione Polizia Anticrimine. Il giovane, durante le notti del 5 e del 6 agosto scorso, aveva forzato la cassa centrarle di un esercizio commerciale del lungomare di Calasetta e si era impossessato del denaro contenuto all'interno. Il 26enne era stato denunciato dai Carabinieri per furto aggravato.

Il fatto - spiega la Polizia - aveva determinato un particolare allarme sociale e un grave pericolo per la convivenza civile e per la sicurezza della collettività, all'interno di un piccolo paese in cui le attività economiche di maggior rilievo sono quelle connesse al turismo, quali i servizi di soggiorno e ristorazione, già duramente colpite dalle limitazioni dovute alla pandemia dall'attuale crisi economica.

Al termine dell'istruttoria della locale Divisione Polizia Anticrimine è stata adottata la misura di prevenzione Dacur che impone al 26enne il divieto, per la durata di un anno di accedere - dalle 19 alle 7 - a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento a Calasetta. Il provvedimento prevede anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze.



Fonte: Ansa Sardegna