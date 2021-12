Simaxis

Tante proposte nel cartellone di eventi per le feste, fino all’Epifania

Arriva il Natale e il dono è il tema del murale “Dare – Ricevere” sul quale sta lavorando lo street artist Manu Invisible, sulle pareti del centro sociale: hanno dato una mano anche gli studenti delle medie e l’inaugurazione è prevista per la prossima settimana.

Anche questa creazione collettiva è stata inserita nel cartellone degli eventi preparato dal Comune di Simaxis, insieme alla Pro Loco e alle associazioni del paese, e avviato da qualche giorno.

Il prossimo appuntamento è per domani – sabato 18 dicembre – alle 17.30: al Centro sociale c’è “Il Cammino di Santiago”, testimonianza su un’esperienza di vita, con Marcello Zucca. Introduzione a cura dell’archeologo Giuseppe Maizola, modera il giornalista Gianni Ledda. Organizza l’associazione Pro loco.

Mercoledì 22 dicembre un pomeriggio per i più piccoli: dalle 17, in piazza del Municipio, è in programma lo spettacolo “La magia del Natale”, con l’animatrice e cantante Elena Ciccu. Giochi spara bolle, spara neve, fumo colorato, scultura di palloncini e i gonfiabili natalizi animeranno il pomeriggio. Non mancheranno caramelle e pop corn. Anche questa è una iniziativa curata dalla Pro loco.

Trascorso il Natale, martedì 28 dicembre riprenderanno gli eventi. Alle 18, in piazza della festa, è in programma lo spettacolo musicale per i ragazzi tra i 14 e i 18 anni, a cura del Comitato San Simmaco Leva 1972.

Il giorno dopo, mercoledì 29 dicembre, sarà protagonista la frazione di San Vero Congius, dove – nella chiesa di San Nicola – il duo Giansilivo & Ramona proporrà i canti di natale della tradizione sarda, con la partecipazione del coro Chiara Luce. Appuntamento alle 18.

Ancora canti nell’appuntamento del 5 gennaio nella parrocchia di San Simaco: dalle 17.30 l’esibizione del coro Chiara Luce, con la partecipazione del coro delle Voci Bianche.

Chiude la rassegna l’evento dell’Epifania, il 6 gennaio alle 17, quando arriverà la Befana. La manifestazione, a cura della Leva ‘72, è dedicata a tutti i bambini.