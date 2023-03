“Danzando sotto la pioggia”, ad Albagiara una storia di rinascita e riscatto

Albagiara

Sabato la presentazione del libro di Stefano Floris

Nella vita si può cadere, ma anche trovare la forza di rialzarsi e di rinascere. Lo racconta lo scrittore Stefano Floris nel suo libro “Danzando sotto la pioggia”, che sarà presentato sabato 18 marzo nella casa museo di Albagiara, alle 18.

Un appuntamento culturale rivolto a tutta la popolazione del paese e del territorio, organizzato dalla Pro loco e dall’amministrazione comunale.

“Siamo onorati di ospitare Stefano Floris, il suo testo e la sua storia”, hanno detto il sindaco Marcello Pilloni e la presidente dell’associazione turistica, Fatima Malloci. “Siamo sicuri, sarà una serata densa di emozioni per la nostra comunità”.

“Ogni esperienza di vita arricchisce il pubblico che la ascolta”, aggiunge il presidente del Consorzio Due Giare, Lino Zedda. “Complimenti alla Pro loco e al Comune di Albagiara per questa bella iniziativa”.

“Danzando sotto la pioggia”, edito da Santelli, 434 pagine, è in libreria da qualche settimana. Come accennato, racconta la storia di una caduta e di una rinascita. Di riscatto, di amore, di morte e soprattutto della forza creatrice e riparatrice del viaggio.

La savana prima e una traversata da record in treno attraverso mezzo mondo poi, uniscono il protagonista e una ragazza mora riccioluta – che lentamente comincia a emergere nella sua vita – in maniera indissolubile. Stefano Floris e Tiziana Nuvoli sono volti noti per il pubblico di Videolina, per i loro viaggi alla ricerca di sardi in tutto il mondo.

Mercoledì, 15 marzo 2023