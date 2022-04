Danza: l'estetica trash del collettivo Vitamina a Campidarte - Sardegna

Il collettivo Vitamina approda a Campidarte con "NeverStopScrollingBaby". Sabato 23 aprile alle 21 lo spettacolo prodotto da Spaziodanza sarà ospitato nel centro culturale di sperimentazione e produzione tra arte, design, natura ed agricoltura sostenibile, alla periferia di Ussana. Fanno parte del trio italo-belga, Matteo Sedda, danzatore cagliaritano di base a Bruxelles, Alessandra Ferreri, che cura la regia, e Joshua Vanhaverbeke, disegno del suono e della luce.

Il collettivo Vitamina si ispira all'estetica trash, "una chiave per la comprensione del contemporaneo. Lo scrolling, gesto irrefrenabile di passare da un'immagine all'altra, è all'origine della loro prima creazione NeverStopScrollingBaby: un flusso continuo di informazioni, un gioco di accelerazione e impulsi ormonali - si legge in una nota - Con il suo primo progetto, il collettivo esplora le dinamiche che governano la nostra realtà iperconnessa e superfluida, una realtà costantemente alla ricerca del sensazionale, dell'esilarante e del rivoluzionario. Il risultato è un'esperienza ipnotica progettata per provocare, sedurre e manipolare lo spettatore".

A partire da questo appuntamento Spaziodanza e Campidarte lavorano a un progetto artistico in grado di arricchire lo sguardo sulle declinazioni del contemporaneo in Sardegna e di fornire spazi di espressione agli artisti sardi e italiani che lavorano all'estero.

