Dany Cabras vola a Sanremo 2024, il tiktoker sardo sarà l'inviato speciale del PrimaFestival

Daniele Cabras, per tutti Dany, tiktoker sardo di 28 anni che ha già milioni di followers, sarà l’inviato speciale del PrimaFestival a Sanremo 2024, l’appuntamento di pochi minuti che precede ogni serata della gara canora famosa in tutto il mondo. Ad annunciarlo è stato Amadeus, durante la Milan Music Week. A condurre il PrimaFestival le sempreverdi Paola e Chiara: accanto a Cabras un altro tiktoker italiano molto noto, Mattia Stanga. Cabras è un vero e proprio fenomeno social: i suoi video esilaranti sono conosciuti da milioni di persone. L’appuntamento con PrimaFestival è da sabato 3 febbraio a sabato 10 febbraio 2024, alle 20:30 su Rai 1. Dany Cabras, nato a Domus De Maria, l’anno scorso ha vinto la gara “Generazione Lol”, andata in streaming su Amazon Prime. Dany Cabras ha lavorato per sette anni nei villaggi vacanze e nel turismo, nonostante si sia diplomato come perito elettrotecnico, senza però essere mai riuscitp a lavorare alla Saras, dove aveva tentato di farsi assumere. Proprio il lavoro al Forte Village gli ha permesso di vincere la sua timidezza e iniziare la sua carriera che l’ha portato dov’è oggi.

Nel video che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale di Facebook l’esilarante telefonata tra Amadeus e alcuni dei suoi personaggi più noti.