Danni per mezzo milione nel distributore incendiato: cinque arrestati

Cagliari

Accusati anche della distruzione di un’auto, mesi dopo

Gli investigatori non hanno dubbi: tra le cinque persone arrestate a Cagliari in esecuzione di un’ordinanza del Gip ci sono i mandanti e gli esecutori di due attentati incendiari messi a segno lo scorso anno.

I cinque arrestati, tutti di Cagliari, hanno età comprese fra i 33 e i 52 anni. I dettagli dell’operazione saranno illustrati durante una conferenza stampa questa mattina in Questura.

Nel primo incendio doloso – il 14 aprile – era stato devastato un distributore di carburanti in viale Marconi, tra Cagliari e Quartu, causando danni per circa 500 mila euro. Quella notte, solo il rapido intervento dei vigili del fuoco – la cui caserma è a poca distanza – aveva evitato l’esplosione del deposito del gas e dei serbatoi di carburante, non lontani da diverse attività commerciali e abitazioni.

Uno degli arrestati è sospettato anche di aver commissionato l’incendio di un’auto avvenuto a Sestu la notte del 27 dicembre 2022. Secondo gli indizi raccolti dalla polizia, l’incaricato era uno degli esecutori dell’attentato al distributore; in carcere anche un amico che lo aveva aiutato.

Sabato, 22 luglio 2023