Oristano

Paolo Mele (Confagricoltura): “Partito in tempi utili, è un intervento molto atteso dagli agricoltori”

È partito nei giorni scorsi nell’Oristanese il piano di contenimento della cornacchia grigia. Ne dà notizia la Confagricoltura Oristano, che apprezza i tempi del via libera dato dalla Provincia, in seguito a quelli di Ispra e dell’Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente.

Due le modalità di intervento previste dal piano di contenimento: si possono catturare gli uccelli con delle gabbie-trappola oppure si possono abbattere fuori dai nidi con armi da fuoco, attraverso l’intervento dei coadiutori contattati dagli agricoltori stessi. Il piano, nato per ridurre i danni alle produzioni agricole, può contare oggi su circa 170 coadiutori, formati e autorizzati a intervenire in collaborazione con le strutture della Provincia che comunicano le attività al Corpo forestale e di Vigilanza ambientale e alla Asl territoriale.

I coadiutori potranno operare tutti i giorni, con un massimo di abbattimenti stagionali fissato in 5.000 esemplari, e con l’obbligo di registrare gli interventi in appositi moduli. L’utilizzo delle gabbie sarà consentito anche dopo il periodo di contenimento di fine settembre, alla conclusione delle colture agricole in pieno campo. Per le future attività di formazione dei coadiutori, in vista delle prossime stagioni di contenimento, stanno giungendo in questi giorni diverse centinaia di domande che a breve saranno esaminate dagli uffici provinciali.

“Come organizzazione di categoria”, ha spiegato il presidente di Confagricoltura Oristano e Sardegna, Paolo Mele, “abbiamo sempre sollecitato le istituzioni affinché intervenissero per contenere le popolazioni della cornacchia grigia, che ogni anno devastano le nostre colture in campo, con danni enormi per le aziende. Ad avere forti perdite sono soprattutto le coltivazioni di meloni, angurie, pomodori: prodotti che una volta beccati dagli uccelli non sono più vendibili sul mercato”.