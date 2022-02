Infine 4 milioni sono per i danni al patrimonio privato, compreso il settore agricolo, per gli incendi divampati nel 2021 ad Abbasanta , Bauladu , Bonorva, Bortigali, Cabras , Decimoputzu, Dualchi, Fordongianus , Las Plassas, Macomer, Mandas, Orroli, San Basilio, Santu Lussurgiu , Serramanna, Sindia e Villasor.

Altri 10 milioni per i danni al patrimonio privato (escluso il settore agricolo) per gli incendi dal 23 al 30 luglio 2021 nei territori di Ales , Bonarcado , Cuglieri , Flussio , Magomadas , Sagama , Santu Lussurgiu , Scano di Montiferro , Sennariolo , Sindia, Suni , Tresnuraghes , Usellus , Villaurbana e Villa verde .

C’è qualche settimana in più per presentare le domande di contributo a favore dei cittadini che hanno subito danni alle abitazioni, ai beni privati e alle attività economiche e produttive in seguito agli incendi verificatisi in Sardegna da novembre 2019 al 2021.

Gianni Lampis

