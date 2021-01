Danneggiati da vandali due pannelli della mostra all’aperto di Mogoro

Nuovi atti vandalici sulle foto esposte a Mogoro, nelle principali vie e piazze del paese, per il BìFoto Festival. Stamane Vittorio Cannas, curatore della manifestazione insieme a Stefano Pia, ha scoperto che due pannelli sono stati danneggiati da ignoti. Le foto in questione erano state esposte in via Eleonora e in via Denti Paderi a settembre, in occasione dell’edizione 2020 del festival.

“Era già successo in passato, anche l’anno scorso”, racconta Cannas. “Le foto danneggiate saranno sostituite entro venerdì. La Prima Tipografia Mogorese di Claudio Pia e Su Maistu de linna di Pierpaolo Mandis si sono offerti di realizzare gratuitamente le stampe e le cornici”.