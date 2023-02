Danneggia un’auto e picchia il proprietario e gli agenti al Poetto: Daspo urbano per un giovane a Cagliari.

Il Questore di Cagliari, a seguito dell’istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine, ha emesso un provvedimento D.AC.UR. (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO) a carico di un giovane, arrestato nelle scorse settimane per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, commessi nei pressi di un locale del lungomare Poetto.

Due pattuglie della squadra Volante erano intervenute a seguito di segnalazione di una rissa: tra le persone coinvolte avevano individuato un giovane che, in evidente stato di ebbrezza, a seguito di un litigio per futili motivi con i propri amici, dapprima aveva scagliato un calcio contro un’auto parcheggiata poi aggredito sia il proprietario del mezzo che gli agenti intervenuti.

Gli agenti avevano proceduto all’arresto del giovane per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a Pubblico ufficiale, poi convalidato dal Tribunale di Cagliari, il quale aveva disposto che venisse sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione.

La condotta violenta del giovane, tenuta in orario notturno, in prossimità del pubblico esercizio, in una zona particolarmente frequentata soprattutto dai giovani, ha comportato un grave danno alla sicurezza e alla tranquillità pubblica, rappresentando un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica.

Tale provvedimento vieta al soggetto di accedere – dalle ore 19.00 alle ore 07.00 – a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento della provincia di Cagliari, nonché il Divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di due anni.