Danneggia l’auto di un 35enne durante una lite stradale: operaio denunciato ad Assemini.

Denunciato ieri ad Assemini per violenza privata, danneggiamento e minaccia aggravata, un operaio trentacinquenne, noto per precedenti. La vicenda ha avuto origine da una lite stradale nella quale la vittima ha rimproverato la controparte per la velocità eccessiva tenuta e il mancato rispetto della segnaletica. Il denunciante, un musicista trentacinquenne, si è visto tagliare la strada dal mezzo del denunciato e ha suonato il clacson animatamente. A quel punto l’uomo è sceso dal mezzo e, a colpi di cacciavite, ha danneggiato il finestrino anteriore sinistro, lo specchietto retrovisore e il fanale posteriore destro dell’auto della vittima, aggiungendo diverse minacce. Gli accertamenti svolti dai militari hanno condotto alla denuncia dell’esagitato.