Danneggia la carrozzeria dell’auto di un operaio per antipatia: una denuncia a Monserrato.

E’ accaduto ieri a Monserrato. Al termine di una breve indagine intrapresa dopo la querela per danneggiamento presentata da un 62enne, i carabinieri hanno denunciato un quarantasettenne del luogo, disoccupato e con precedenti. I militari hanno acquisito diverse immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza privata della zona accertando che il vandalo, nel pomeriggio del 21 febbraio scorso in via Libertà, con l’utilizzo di un oggetto contundente ha danneggiato la carrozzeria della Fiat Punto della vittima. L’uomo è stato riconosciuto dai carabinieri in quanto a loro ben noto. Le ragioni del gesto sarebbero riconducibili a semplice antipatia.