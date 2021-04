Danilo di Quartu: “Noi commessi a rischio, vogliamo il vaccino”

Danilo di Quartu: "Noi commessi a rischio, vogliamo il vaccino"



Una categoria lavorativa che non si è mai fermata: è quella del mondo dei commessi che vogliono essere vaccinati. “Siamo anche noi una categoria a rischio”.A Radio CASTEDDU, Danilo Tolu di Quartu Sant’Elena, lavoratore in un supermercato di Capoterra: “Noi diamo supporto a tutti i nostri clienti che vengono a fare la spesa e siamo sempre a contatto con tutto il pubblico che arriva e non sappiamo se siamo sempre protetti. Prendiamo le nostre precauzioni però il contagio è sempre dietro l’angolo: ancora oggi qualcuno non rispetta le regole come indossare correttamente la mascherina. Alcuni la tengono abbassata oppure spostata, altri addirittura sono senza mascherina: adoperano una sciarpa, messa sopra per far vedere che hanno il viso coperto. Quando si cerca di ricordare di tenere le mascherina, guardano anche male perché pensano di essere rimproverati ma è solo per tutelare la nostra e la loro salute”.Risentite qui l’intervista a Danilo Tolu del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu https://www.facebook.com/castedduonline/videos/199958845001734/ e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline