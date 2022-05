“Nelle mani capaci di Daniela – a cui faccio i migliori auguri di buon lavoro – lascio un’associazione in salute, che il Consiglio nazionale che ho avuto l’onore di presiedere ha rilanciato seguendo la strada del rinnovamento e dell’innovazione”, ha detto la presidente uscente Donatella Bianchi. “Sono sempre più convinta che la società civile debba orientare le scelte ed essere determinante nel chiedere con forza trattati internazionali vincolanti per arginare le grandi emergenze che caratterizzano il nostro tempo e che sono intimamente connesse alla salute dell’ambiente”. (AGI)

Daniela Ducato, 62 anni, imprenditrice sarda nel settore dell’economia circolare, è la nuova presidente del Wwf Italia. Fondatrice in Sardegna delle filiere Edizero, insignita del titolo di cavaliere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per meriti ambientali, Ducato è stata eletta dal nuovo Consiglio nazionale dell’associazione.

Fonte: Link Oristano

