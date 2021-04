Daniela di Cagliari: “Vivo in una casa di Area senza porte e coi tubi scollegati”

Cagliari – Senza porte in casa e con i tubi del bagno scollegati. A Radio CASTEDDU, Daniela Aiello 56 anni: “Abito in via san Carlo Borromeo, vicino a viale Ciusa, la casa è di Area e ci vivo da 6 anni.Chiesi anni fa di far eseguire dei lavori, ma mi risposero che dovevano essere effettuati di tasca mia. Io non ho le porte, non ho mobili, non ho praticamente finestre e verande. Dove ho la lavatrice ci sono solo i mattoni, la pavimentazione è fatta di tasca mia e in bagno le tubature sono scollegate.Per pavimentare l’appartamento ho pagato 3500 euro, ho messo a norma anche l’impianto elettrico, 900 euro. Prima lavoravo, ma da quando c’è il covid non trovo più nulla da fare purtroppo. Facevo la badante, pulizie.Io ora non mi posso permettere assolutamente di pagare questi lavori. Sinora ho speso 6 mila e 100 euro, tutti i miei risparmi.La casa me l’avevano data con l’immondezza sino al soffitto, avevo pagato 2 mila euro per farla ripulire e ho dovuto far buttare giù due pareti perché non si potevano recuperare”.La donna inoltre spiega di avere“molte problematiche di salute: prendo molti farmaci salvavita che a volte non posso nemmeno comprare”.Risentite qui l’intervista a Daniela Aiello di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/1894881484182941/ e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiocastedduonline