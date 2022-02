Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

“Siamo sicure che sia quello che vorrebbe Daniela”, conclude un’altra volontaria. “Lei era sempre pronta e finché ha potuto si è sempre spostata molto per aiutarli, andava anche a Cagliari. Girava sempre con le crocchette in macchina e molti degli animali che ha salvato li ha tenuti con se”.

Per i gatti si cercherà una buona adozione, ma prima verranno “stallati”: cinque saranno presi in carico provvisoriamente dal Rifugio di Narbolia, che ha dato la disponibilità ad occuparsi di loro inattesa di una nuova famiglia e i restanti saranno accuditi dalla volontaria del paese.

“Nei prossimi giorni potremmo andare a prendere i gatti che sono rimasti nella casa”, spiega la volontaria. “Ci occuperemo poi anche di quelli che si trovano in campagna, sono in buone condizioni e continuano a essere accuditi”.

Molti randagi avevano trovato nella sua abitazione una casa, cure e affetto e ora sono rimasti soli. Per loro – dieci gatti – le volontarie cercano una nuova famiglia, anche in ricordo e come riconoscimento dell’impegno di Daniela: “Al posto nostro lei avrebbe fatto la stessa cosa e molto di più”, spiega una volontaria di Zeddiani.

Fonte: Link Oristano

