Dall’Oristanese al Nuorese, un tour con la troupe di Sky per raccontare agroalimentare e turismo

Oristano

Visite nelle aziende di Confagricoltura e incontri con gli amministratori. In autunno nel programma Slow Rider

In autunno su Sky, nel programma Slow Rider, ci sarà anche un po’ di Oristanese. Dopo sette lunghi giorni, si è appena concluso il tour organizzato da Confragricoltura Oristano e Confragricoltura Nuoro-Ogliastra, con il quale dove i territori dell’alto Oristanese, della Barbagia settentrionale e delle Baronie si sono raccontati a una troupe di giornalisti e a un gruppo di amanti del mototurismo.

Si è trattato di un viaggio alla scoperta del settore agroalimentare, fra tradizione e innovazione, della storia e dell’ambiente, del turismo esperienziale, con una originale immersione nella vita quotidiana delle comunità visitate.

La messa in onda del documentario, su Sky canale 229 Motor Sport tv e successivamente su vari network italiani, è attesa per l’autunno nel programma Slow Rider, curato da Marco Epifani, giornalista specializzato nella scoperta dei territori d’Italia in sella alle due ruote.

Decine di incontri con imprenditori agricoli, agrituristici e della trasformazione agroalimentare, che hanno aperto le porte delle loro aziende, e poi con rappresentanti delle istituzioni, guide turistiche e cittadini.

Il tour. Sbarco a Golfo Aranci e prima sosta a Bosa, tra i vicoli che si affacciano sul Temo e le mura del castello Malaspina che dominano la città. Poi a Cuglieri, ai piedi dell’oleastro millenario devastato dai roghi del luglio 2021, per parlare di rigenerazione ambientale e recupero del comparto olivicolo. In direzione sud, lungo la straordinaria costa occidentale tra faraglioni e spiagge, si è fatto tappa a Cabras con i Giganti di Mont’e Prama, nel borgo di San Salvatore di Sinis, tra la ricca agricoltura del territorio e l’antica tradizione ittica degli stagni del circondario.

Chiusa la parentesi Oristanese, i rider si sono spostati poi a Nuoro per assaporare la preparazione e la degustazione della pasta da minestra Filindeu, cavallo di battaglia della storia culinaria locale, organizzata nella sede provinciale di Confagricoltura Nuoro-Ogliastra. Nel capoluogo barbaricino non poteva mancare una tappa in cima al monte Ortobene, al fresco dei boschi della macchia mediterranea. E poi via a solcare i tornanti della statale 389, uno dei percorsi più amati dai motociclisti di mezza Europa, in direzione di Bitti. All’estremo nord della Barbagia subito la visita nel museo multimediale del Canto a tenore e in quello della Civiltà pastorale e contadina, così come non si poteva fare a meno di varcare i cancelli del sito nuragico di Romanzesu, all’ombra del più esteso bosco di sughere della Sardegna.

In questi luoghi il turismo esperienziale è entrato ancora più nel vivo confrontandosi con la comunità locale: prima un passaggio nel falò in onore di San Giovanni Battista, protettore dei pastori, e poi il pranzo comunitario nel santuario campestre, con la carne di pecora a far da regina del menu.

Un momento di intimità e devozione della galassia agropastorale dove ci si è affacciati ammirando i balli tipici accompagnati dal canto a tenore intonato dai giovani bittesi. L’esperienza si è quindi arricchita seguendo gli intagli delle accette con cui gli estrattori liberavano della propria corteccia le querce da sughera. Giunti fin lì si è attraversato il Parco naturale regionale di Tepilora: dagli altopiani di Bitti si è passati ai territori e nei paesi di Lodè e Torpè fino all’area umida di Posada, al suo litorale con le cinque vele di Legambiente e Touring club, e alle dune di Capo Comino di Siniscola.

Una visita della Baronia settentrionale e poi di quella meridionale tra Onifai e Galtellì per rientrare quindi in Barbagia, a Lula, nel cuore della Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo.

Le diverse realtà agricole visitate sono state il filo conduttore che ha accompagnato le riprese e le interviste: dall’ortofrutticolo al caseario ovicaprino, dal vitivinicolo all’olivicolo, passando per il comparto ittico d’acqua dolce.

Venerdì, 30 giugno 2023