Dall’Isola al Mondo: Aperte le Iscrizioni per i Viaggi Studio Estate 2024 della Scuola di Inglese Academy di Cagliari

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i Viaggi Studio Estate 2024, un’opportunità senza precedenti per giovani esploratori sardi di vivere un’esperienza educativa indimenticabile, trasformando l’apprendimento in un’avventura.

Destinazioni Incantevoli per un’Esperienza Senza Confini

L’invito è rivolto a ragazzi e ragazze dai 11 ai 18 anni, pronti a esplorare il mondo attraverso viaggi studio emozionanti. Le destinazioni selezionate per l’estate 2024 sono Londra, Dublino e New York, città intrise di storia, cultura e opportunità educative. Un’occasione imperdibile per sviluppare abilità linguistiche e personali in un ambiente internazionale ricco di divertimento.

Insegnamenti che Vanno Oltre le Aule

La Scuola di inglese Academy di Cagliari si impegna a offrire un’esperienza educativa che supera i confini delle aule tradizionali. I Viaggi Studio Estate 2024 incarnano questa filosofia, consentendo agli studenti di apprendere in contesti reali, interagendo con culture diverse e ampliando i propri orizzonti.

Posti Limitati

Per garantire un’esperienza personalizzata e di alta qualità, i posti sono limitati. Per coloro che desiderano partecipare a questa avventura unica, è consigliabile prenotare al più presto. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il numero 070.7273506.

“Dall’Isola al Mondo” è il motto di questo progetto, e nel gruppo sarà sempre presente uno degli accompagnatori dell’Academy, con la direzione tecnica di Lingua Madre Viaggi Studio.

Per ulteriori dettagli

https://angloamericanacademy.it/viaggi-studio-academy/