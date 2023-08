Dall’Egitto a Mandriola per parlare di diritti umani: l’attivista Nour Khalil incontra i giovani

Rifugiati Iniziativa dell'Osvic Oristano inserita nel programma di Altrimari 2023

L'attivista egiziano Nour Khalil

San Vero Milis

Iniziativa dell’Osvic Oristano inserita nel programma di Altrimari 2023

I diritti umani in Egitto, a tredici anni dalla Primavera Araba: questo il tema dell’incontro di stasera – martedì, 29 agosto – dal titolo “Non siete stati ancora sconfitti” organizzato dall’Osvic Oristano e inserito nella rassegna estiva Altrimari 2023 del Comune di San Vero Milis.

L’appuntamento è alle 19 presso la pineta di Mandriola: la conferenza vedrà la partecipazione di Nour Khalil, attivista egiziano per i diritti umani, ex prigioniero politico, esperto in politiche delle migrazioni ed asilo, direttore esecutivo di RPE – Refugees Platform in Egypt.

Come testimone diretto della situazione nelle carceri egiziane e rifugiato politico in Italia, Khalil racconterà la propria esperienza confrontandosi con i giovani sardi, offrendo il suo punto di vista su cosa significhi essere costretti a lasciare il proprio paese.

Previsti gli interventi di Carla Fanari, Erika Bellini e Matteo Tilocca, che dialogheranno con l’attivista.

“Il dialogo tra giovani nati su sponde diverse del Mediterraneo fa assumere all’evento del 29 agosto un significato particolare: nuove generazioni che si incontrano e si parlano per costruire insieme la società che siamo e che vogliamo essere”, spiega l’Osvic Oristano con una nota. “Un grazie speciale a Nour per aver accettato il nostro invito e alla dottoressa Stefania Peca dell’Università di Bologna, senza la quale l’evento non sarebbe stato possibile”.

L’incontro è cofinanziato dalla Regione Sardegna (legge 19, bando 2022).

Martedì, 29 agosto 2023

