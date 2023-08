Dall’Atlantico a S’Archittu: catturato un granchio blu nel mare di Cuglieri

Cuglieri

La testimonianza di un lettore

È ormai forse il crostaceo più temuto dell’estate 2023, a causa del suo impatto sugli habitat delle coste mediterranee. E ormai si sta diffondendo anche nell’Oristanese: un esemplare di granchio blu è stato trovato a S’Archittu.

La segnalazione arriva da un lettore, che ha catturato, fotografato e poi ributtato in acqua il granchio nella baia dell’Arco.

La presenza del granchio blu era stata segnalata per la prima volta in Sardegna sei anni fa proprio nell’Oristanese, nell’area di S’Ena Arrubia. Questa specie aliena ora si sta diffondendo soprattutto nella costa orientale, tra San Teodoro e Orosei, ma anche nelle lagune oristanesi e del Sulcis.

La sua diffusione sta interessando inoltre il Cagliaritano, zona nella quale questo crostaceo originario delle coste atlantiche delle Americhe sta attaccando specialmente gli allevamenti di ostriche e cozze.

In assenza di predatori naturali, e con femmine che possono deporre fino a 2 milioni di uova in un anno, il granchio blu rappresenta chiaramente una minaccia per l’ambiente.

