Dall’Alta Marmilla una nuova opportunità di sviluppo con Ruralab

Ales

La settimana prossima l’evento di presentazione ad Ales

Un nuovo progetto per favorire l’innovazione dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla: la prossima settimana farà il suo esordio Ruralab, che con le strutture dei suoi “living lab” di Baressa e Villa Verde aiuterà le imprese e i cittadini a dare nuova slancio al territorio.

L’evento di presentazione è annunciato per martedì 20 giugno, alle 16,30 nella sede dell’Unione in via Todde ad Ales, e offrirà una panoramica sulle concrete possibilità di sviluppo territoriale della Marmilla attraverso le testimonianze di diversi esperti e addetti ai lavori provenienti dal contesto nazionale.

Saranno coinvolti i rappresentanti dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, dell’Ufficio di programmazione della Regione Sardegna, di Sardegna Ricerche e della rete di imprese coinvolte nel programma di attività. Alimenteranno il dibattito sulle azioni possibili per lo sviluppo locale Giovanni Pizzochero di Avanzi SpA (società benefit) e Davide Agazzi di FROM.

Durante la serata i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le iniziative concrete e le attività di supporto al territorio e al suo tessuto economico da attuare all’interno del progetto.

Al termine dell’evento è previsto un momento di incontro per promuovere lo scambio di conoscenze e idee tra ospiti e partecipanti, favorire collaborazioni e sviluppare sinergie per il futuro dell’innovazione rurale nell’Alta Marmilla.

“Finalmente dopo l’avvio delle azioni per il rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza in ambito sanità, trasporti e istruzione, hanno preso il via anche i progetti di programmazione e sviluppo integrato locale”, ha dichiarato la presidente dell’Unione, Maria Anna Camedda. “RuraLab è un’importantissima opportunità di crescita. I modelli innovativi da applicare alla ruralità fungeranno da stimolo e supporto al tessuto imprenditoriale e consentiranno il rafforzamento e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del nostro territorio”.

Finanziato dal Piano operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Ruralab si propone di stimolare l’innovazione nel territorio dell’Alta Marmilla, supportando imprese e progetti innovativi per inserirli in un ecosistema locale e regionale.

Grazie all’attivazione di spazi di innovazione aperta applicata alla ruralità – sul modello dei Living Labs – sarà possibile mettere in rete e valorizzare le risorse materiali e immateriali del territorio, per attivare l’integrazione tra i settori produttivi locali, tradizionali e innovativi, anche di rilevanza sociale.

Il progetto sarà realizzato grazie al supporto di una rete di imprese partner composta da Apply Consulting, FCA Consulting e Abinsula, che da oltre dieci anni lavorano nei territori per stimolare lo sviluppo tecnologico, economico e sociale della Sardegna.