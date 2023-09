Dalla vita in auto a Capoterra a cure e affetto: "Il 77enne di Serramanna sarà ospitato in una struttura"

Capoterra – Una radio nuova e tanto affetto per L.D., 77 anni, che per mesi ha vissuto in macchina a Maddalena spiaggia e ora è ricoverato in ospedale in attesa di essere ospitato in una struttura: “Sta bene, con radiolina nuova e piccole cose che soddisfano le sue semplici necessità” comunica Giovanni Ruggeri che, da tempo, si prodiga per il bene dell’uomo. Una storia che ha commosso ( https://www.castedduonline.it/capoterra-solidarieta-per-lanziano-che-vive-in-macchina-nei-parcheggi-di-maddalena-spiaggia/ ) quella dell’anziano serramannese che viveva in macchina, per scelta, e che circa un mese fa a causa di un malore è stato ricoverato in ospedale e operato. Per lui si sono attivati molti privati e le istituzioni locali in sinergia con quelle del paese del Medio Campidano che hanno convinto l’uomo a essere ospitato in una struttura una volta terminata la degenza in ospedale. “Sta bene” L.D., spiega Giovanni Ruggeri che mai lascia solo l’anziano. “La degenza si allunga”, ieri mattina “la Commissione del PUA (Porta Unica di Accesso) composta da sanitari e assistenti sociali, lo ha visitato e si è fatta rilasciare una liberatoria”.

“Si attende quindi la struttura che lo prenderà in carico, con la speranza di potergli portare periodicamente un po’ di buonumore”. Per signor L. si cercano “scarpe comode 40-41, qualche maglietta o felpa a maniche lunghe”, possono essere consegnate presso la pizzeria Maddalena.