Dalla vita alla distruzione, l'ex camping Tamarix a Quartu tutto incenerito dal fuoco: il VIDEO choc

C’è il bianco della sabbia, tipico del Poetto di Quartu che non è mai stato interessato da ripascimenti disastrosi o altri interventi dell’uomo, che fa letteralmente a pugni con un mega rettangolo nero, quello dell’ex camping Tamarix. Casette, roulotte, alberi: tutto incenerito dall’incendio scoppiato domenica scorsa, probabilmente partito da una bombola. È un duro colpo al cuore il video realizzato dal videomaker cagliaritano Davide Mocci, che ha fatto alzare in cielo uno dei suoi droni per riprendere la distruzione. Non si è salvata quasi nessuna roulotte o casetta di quello che è diventato una sorta di villaggio “attenzionato”, già da tanti anni, dalla Procura. Poteva essere una strage? Sì, ma per fortuna i danni si sono registrati solo alle cose e non alle persone. Tutti salvi, i proprietari delle strutture, ma ovviamente disperati e in ginocchio.

Paurose, davvero paurose e a tratti raccapriccianti, le immagini del video di Mocci, che non ha fatto altro che filmare la realtà. Una macchia nera molto grossa, un mega squarcio tra i mille sfavillanti colori del Poetto quartese e del Margine Rosso, che chissà tra quanto tempo ritornerà a colorarsi delle tonalità regalate dalla natura.