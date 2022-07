San Nicolò d’Arcidano

Musica e fuochi d’artificio all’evento tradizionale organizzato dalla Pro loco

Tutto pronto per la ventunesima edizione della Sagra della pecora a San Nicolò d’Arcidano. Sarà domenica 7 agosto, come aveva anticipato il mese scorso la Pro loco arcidanese, che fin dal suo primo anno organizza la storica manifestazione gastronomica, con il patrocinio del Comune. Quest’anno, ci sarà anche il sostegno del comitato Leva 70.

Confermato il luogo della kermesse: piazza Libertà e i giardini pubblici, a due passi dal Municipio di San Nicolò d’Arcidano. Il menù sarà composto da un primo di malloreddus al ragù di carne e dalla tradizionale pecora cucinata “a craddaxu”, fatta bollire in un pentolone con sale, che verrà accompagnata con verdure e formaggio. Da bere ci saranno i vini delle cantine locali.

La Pro loco inizierà a distribuire la cena alle 20. Per partecipare, basterà recarsi alle casse e acquistare un biglietto. Durante la manifestazione, sarà attivo ai giardini pubblici il servizio di chiosco bar.

Non mancherà l’intrattenimento musicale, a cura dell’artista cagliaritana Panky Alma, in compagnia della sua band: presenterà al pubblico una selezione di brani editi, inediti, nazionali e internazionali, riproposti in versione acustica in stile world music. Il concerto, suddiviso in due parti, avrà come intervallo uno spettacolo pirotecnico.

Come evento collaterale alla sagra verrà organizzato per la prima volta il “Mercatino dell’usato, del vintage e del riuso”, aperto dalla mattina alle 10. La Pro loco sta raccogliendo le iscrizioni dei possibili venditori: hobbisti, artigiani, aziende locali, ma anche privati che hanno oggetti riutilizzabili.

Per prenotare un gazebo, gli hobbisti, artigiani e le aziende dovranno contattare tramite Whatsapp il numero 346.8690930, mentre per i privati c’è il numero Whatsapp e l’indirizzo e-mail della Pro loco arcidanese: 347.3404228, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

