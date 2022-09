Fare circo oggi, sostenere le affascinanti complessità di un mondo che a prima vista può sembrare desueto e retrò, è una grande sfida che si compie nel nome dell’arte e della creatività. Arriva così un importante riconoscimento per il Teatro Circo Maccus di Virginia Viviano che, dopo oltre un ventennio di attività in Sardegna e in molteplici città italiane, viene ammesso dal Ministero della Cultura tra gli organismi circensi di rilevanza nazionale.

“Per me il Circo è il grande contenitore in cui tutta l’arte è possibile, dalla pittura al teatro, dalla danza alle arti visive” afferma Virginia Viviano, regista, attrice e fondatrice del Teatro Circo Maccus. Laureata al DAMS di Bologna, diplomata alla ”Galante Garrone” e specializzata in tecniche circensi – discipline aeree con perfezionamento in Francia, (Cirque Baroque) Spagna (Burgo) Belgio (Espace Catastrophe), America Latina (Cico Criollo), Viviano ha trasformato la sua vita in un circo e nel circo la sua vita. “Il mio circo nasce dall’ascolto del presente, dai sentimenti e dalle relazioni che si muovono intorno alla sua organizzazione e rappresenta il più grande esercizio di libertà che io possa immaginare”.

Dopo aver viaggiato per anni nel camper Maccus, più di recente Virginia Viviano ha equipaggiato, a Sant’Isidoro (via dei Gerani, Quartucciu), un ampio spazio all’aperto con trapezi aerei, trampolino elastico, pista e attrezzi per le acrobazie, un’enorme altalena e tutto l’occorrente per ospitare piccole produzioni. Una rassegna con diversi appuntamenti è prevista dal 21 al 25 settembre a Cagliari.

