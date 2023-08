Dalla Sardegna a Torino, volo salvavita per un neonato di un mese e mezzo

Trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di un mese e mezzo, in pericolo di vita, da Alghero a Torino, effettuato con un velivolo F50 dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’azienda ospedaliera universitaria di Sassari all’ospedale Maria Vittoria di Torino. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della prefettura di Sassari, dalla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Ciampino atterrando ad Alghero, poco prima delle 19, dove il piccolo paziente è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza coadiuvato dal personale della linea volo di Alghero. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Torino Caselle l’ambulanza, con a bordo il piccolo paziente, il genitore e l’equipe medica, si è diretta all’Ospedale Maria Vittoria di Torino per il successivo ricovero.