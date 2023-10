Dalla Regione Sardegna riconoscimento e sostegno alla figura del caregiver

Oristano

Prima firmataria la consigliera oristanese Annalisa Mele. Approvato il Testo Unificato

Riconoscimento e sostegno alla figura del Caregiver familiare. È quanto prevede il Testo unificato approvato ieri dal Consiglio Regionale, prima firmataria la consigliera oristanese Annalisa Mele.

“Si tratta di persone che all’improvviso vedono completamente stravolte le proprie realtà per occuparsi e dedicarsi completamente ad un familiare non autosufficiente o comunque affetto da gravi disabilità”, spiega Annalisa Mele. “È un tema di profonda sensibilità, tanto in Sardegna come nel resto d’Italia. Ma se da un lato il legislatore italiano ha sì riconosciuto importanti e giuste misure volte al suo sostegno, dall’altro non si è ancora registrato il punto di svolta nella regolamentazione della figura stessa: una grande mancanza. Proprio dalla volontà di colmare questo vuoto normativo nazionale prende avvio nel luglio 2020, con la mia prima Proposta di Legge in Consiglio Regionale, l’impegnativo iter legislativo che si è concluso ieri con l’approvazione definitiva in aula del Testo Unificato.”

“Tra le misure previste figura il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze maturate dal Caregiver familiare favorendo l’accesso o il reinserimento lavorativo nell’ambito del settore socio sanitario”, continua a consigliera. “La Regione promuove varie forme di sostegno tra cui accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell’ambito del PAI per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile ed è prevista l’istituzione del registro dei Caregiver familiari che ha come finalità la raccolta di dati e delle competenze maturate nell’ambito delle attività di assistenza e di cura espletate. Molto importante anche la previsione di accordi con l’Ufficio scolastico regionale e con le Università sarde per promuovere l’adozione degli interventi didattici necessari a garantire agli studenti caregiver il raggiungimento degli obiettivi scolastici e universitari”.

”Con questa Legge la Sardegna riconosce il grande valore umano e sociale di queste persone e il loro sacrificio, unitamente alla rete di assistenza che rappresentano, per troppo tempo rimasta silenziosa e invisibile”, conclude la consigliera Mele.