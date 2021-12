Dalla Regione oltre un milione per il Terralbese: restauro di tre chiese e pulizia di stagni e canali

Cagliari Il finanziamento è stato confermato dal consigliere regionale Emanuele Cera Un milione e 150mila euro dalla Regione a disposizione dei Comuni del Terralbese per interventi di valorizzazione e alla riqualificazione dei centri abitati. In particolare si cercherà di migliorare la qualità dei centri storici, con soluzioni tipiche degli abitati delle comunità del Campidano. A darne notizia è stato il consigliere regionale Emanuele Cera. Destinatari del finanziamento sono i Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d’Arcidano, Terralba e Uras. Fra l’altro saranno interessate da opere di restauro le chiese di San Nicolò Vescovo a San Nicolò d’Arcidano, la chiesa di San Salvatore a Uras, e la chiesa di San Ciriaco a Terralba. “A breve”, commenta l’esponente di Forza Italia, “l’Unione dei Comuni del Terralbese dovrà avviare la programmazione delle risorse assegnate con la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021. Questi interventi infrastrutturali, finanziati con la legge Omnibus, rispondono in modo concreto alle specifiche e annose esigenze rappresentate dalla comunità locale ed espresse dai sindaci dell’Unione. Il Consiglio regionale ha mostrato un grande interesse per dare risposte concrete, oltre che con la riqualificazione dei centri abitati, anche con iniziative sul patrimonio storico e architettonico di importanti edifici di culto del territorio”. “Con questi interventi”, prosegue il consigliere regionale, “si vogliono preservare i valori storici e culturali presenti nella chiesa patronale del 1700 di San Nicolò Vescovo, a San Nicolò d’Arcidano, e nella chiesa di San Salvatore di Uras, che risale al XII secolo e sorge nel luogo in cui fu combattuta la battaglia di Uras del 1470, in cui il marchese Leonardo de Alagon, discendente di Eleonora d’Arborea, sconfisse il viceré aragonese Niccolò Carroz. Infine si interviene anche nell’antica chiesa di San Ciriaco di Terralba, eretta intorno al 1700 e sorta in parte al di sopra di un villaggio preistorico”.

Emanuele Cera

“La legge regionale”, evidenzia ancora Emanuele Cera, “prevede di rafforzare il Centro fieristico del territorio e gli impianti sportivi necessari per l’avviamento alla pratica sportiva dei giovani. L’iniziativa intende qualificare l’offerta dell’impiantistica del territorio ma anche offrire una valida alternativa ai giovani nella gestione del tempo libero per il rafforzamento di pratiche sane nella evoluzione della crescita della persona”. “Sempre con la legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021”, dichiara l’esponente di Forza Italia, “sono stati assegnati inoltre all’Unione dei Comuni del Terralbese 150mila euro per realizzare necessari interventi di pulizia, bonifica, prelievo alghe e manutenzione di impianti e infrastrutture di alcune porzioni degli stagni e dei canali del compendio ittico Corru s’Ittiri e Marceddì. Questo finanziamento, da me fortemente sostenuto”, conclude Cera, “prevede l’attuazione di una serie di attività volte a prevenire l’insorgenza di problematiche ambientali e idrauliche che stanno limitando e, in alcuni periodi pregiudicando, la produzione ittica del compendio con lo specifico intento di salvaguardare le produzioni e il reddito del Consorzio dei pescatori”. Lunedì, 27 dicembre 2021 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

