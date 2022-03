Tutte le spese potranno essere rendicontate al netto delle eventuali agevolazioni fiscali previste dai provvedimenti nazionali e regionali adottati per fronteggiare l’emergenza. Per garantire una ripartizione delle somme disponibili, si è deciso che i progetti speciali possano essere finanziati fino a un massimo del 2,50% dello stanziamento complessivo. Dunque, per l’annualità 2022, l’importo del finanziamento regionale per un singolo progetto non potrà superare i 225mila euro.

Christian Solinas

“Le attività di spettacolo dal vivo”, ha detto ancora l’assessore, “nelle sue diverse articolazioni di generi e di settori, hanno un ruolo importante nella crescita culturale, nell’integrazione sociale e nello sviluppo economico dell’isola e nell’intero tessuto socio-economico regionale. Per questo la Giunta Solinas ha voluto garantire, anche per il 2022, la realizzazione delle attività, autorizzando la programmazione delle risorse stanziate nel bilancio regionale”.

Andrea Biancareddu

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail