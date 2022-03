“Oggi, grazie alle misure messe in campo per favorire l’inclusione e la permanenza delle donne sarde nel mercato del lavoro”, ha aggiunto il presidente, “offriamo un supporto concreto alle donne lavoratrici per aiutarle a coniugare gli impegni familiari con quelli di carattere lavorativo”.

“La formazione e il lavoro sono il primo e più importante strumento di inclusione sociale e di crescita personale”, ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas. “Le donne rappresentano per la nostra società una risorsa di inestimabile valore, elemento di forza e straordinario collante anche in ambito lavorativo. La presenza femminile nel mondo del lavoro, a ogni livello, ha un impatto significativo sullo sviluppo e sulla crescita di una regione, eppure il mondo femminile continua a incontrare enormi difficoltà nella ricerca di un lavoro, elemento reso evidente dal divario occupazionale di genere, aggravato dalla pandemia”.

La Regione Sardegna mette in campo 4 milioni di euro attraverso i voucher di conciliazione a favore di donne imprenditrici, lavoratrici autonome e libere professioniste. L’obbiettivo è sostenere, rafforzare e valorizzare la presenza femminile nel mondo del lavoro. L’avviso prevede la formula “a sportello” e un contributo fino a 3.000 euro per figlio.

Christian Solinas

“Si tratta di un sostegno concreto al mondo del lavoro femminile, alle famiglie e alle mamme lavoratrici fortemente colpite dalla pandemia e per supportare il difficile equilibrio tra vita professionale e familiare”, ha detto l’assessora del Lavoro, Alessandra Zedda, evidenziando gli elementi sostanziali dell’iniziativa finalizzata a offrire un contributo concreto alle libere professioniste, alle imprenditrici e alle lavoratrici autonome per supportarle nella difficile ricerca di un equilibrio tra impegno lavorativo e vita familiare.

Alessandra Zedda

