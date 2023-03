Dalla Regione 100mila euro per sostenere le fiere zootecniche di Arborea, Macomer e Ozieri

Arborea

Ciascuna manifestazione potrà contare su un terzo dello stanziamento

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore dell’Agricoltura Valeria Satta, ha approvato il regime di aiuti per l’organizzazione e la partecipazione alle tre principali manifestazioni fieristiche di carattere zootecnico, ad Arborea, Macomer e Ozieri. Disponibili in totale 100mila euro.

A ciascuno dei tre Comuni – che diventano quindi responsabili di tutte le procedure di attuazione – verranno assegnati per la precisione 33.333 euro, da utilizzare nell’edizione 2023 di ciascuna manifestazione: la fiera dei bovini da latte ad Arborea, quella dei bovini da carne a Ozieri e quella degli ovini a Macomer.

“Le tre fiere”, spiega l’assessore Satta, “mirano a valorizzare il patrimonio zootecnico e le produzioni animali regionali e, organizzate dai tre Comuni interessati, hanno ottenuto un grande successo di partecipanti e di pubblico. Forti dell’esperienza maturata negli anni scorsi, le tre manifestazioni sono quindi una grande opportunità per l’intero settore agricolo e rappresentano validi contenitori di esposizione per la filiera dell’allevamento e per quelle agroalimentari”.

