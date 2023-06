Dalla Francia a Fordongianus per rivedere i vecchi amici: un abbraccio per la delegazione di Samoëns

“La delegazione di venticinque persone è arrivata lunedì 26 luglio, ospite di alcune famiglie fordongianesi”, ha spiegato il sindaco Serafino Pischedda. “Gli amici francesi rimarranno da noi fino al 2 luglio e ne approfitteranno per visitare l’Isola. Ieri per esempio hanno fatto un tour di Tharros, poi si sposteranno a Cagliari, Laconi, Samugheo, Orgosolo e Nuoro”.

L’ultima visita risale al decennale del 2019. “Ci siamo scambiati le visite e in quell’occasione siamo stati a nostra volta ospitati da alcune famiglie del posto”, ha continuato il sindaco. “Purtroppo il Covid ha bloccato tutto, quindi non abbiamo più potuto incontrarci. Era previsto l’arrivo nei primi giorni di giugno, ma i costi erano proibitivi. Il sindaco non ha potuto raggiungerci per questa ragione, ma sarà presente in occasione del Simposio di fine luglio”.