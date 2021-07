Dalla Croce Rossa raccolta fondi per l’emergenza incendi e un carico di foraggio

Intanto sempre la Croce Rossa ha inviato oggi a Santu Lussurgiu un camion carico di balle di foraggio. “D’intesa con il Comitato Regionale delle CRI abbiamo aderito alla richiesta di un supporto permanente dei coltivatori diretti per un aiuto concreto agli allevatori rimasti senza foraggio nelle zone colpite dagli incendi. “, dice ancora Fabrizio Piras, da cui arriva uno speciale ringraziamento alla Croce Rossa Italiana – Italian Red Cross e al presidente Francesco Rocca per il supporto e la presenza costante.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

