Dalla crisi delle vocazioni all’impegno dei laici: l’arcivescovo Roberto Carboni scrive alle comunità

Oristano

Una nuova Lettera pastorale inviata ai fedeli delle diocesi di Oristano e Ales-Terralba

In 46 anni, i sacerdoti nelle diocesi di Oristano e Ales-Terralba si sono ridotti da 136 a 85. E come la denatalità svuota i paesi della Sardegna, nelle chiese scarseggiano i presbiteri. L’assenza delle vocazioni e la conseguente penuria di sacerdoti nelle parrocchie preoccupa anche l’arcivescovo Roberto Carboni.

Questa preoccupazione la esprime e la spiega con grande “passione” nella nuova Lettera pastorale che viene distribuita in questi giorni nelle parrocchie della Diocesi Arborense. “Anche io mando voi…”, questo il tema della Lettera del 2023, che riprende un’espressione di Gesù quando manda i suoi discepoli, dopo la risurrezione, a partire e diffondere il Vangelo.

Un messaggio che oggi Roberto Carboni rivolge come una “chiamata” ai laici, affinché diano il loro contributo alla vita della Chiesa e alle comunità delle due vastissime Diocesi.

In una decina di pagine l’arcivescovo spiega questi problemi rinnovando l’invito alla collaborazione dei laici, vista come un’occasione propizia per riflettere sul cammino già fatto e su quello futuro delle chiese diocesane. “Tutte le vocazioni sono importanti”, scrive Roberto Carboni, “ma il numero sempre più esiguo di sacerdoti che amministrano i sacramenti ci deve far sentire responsabili, per creare comunità che suscitino vocazioni al ministero ordinato, perché nessuna di esse rimanga senza l’Eucaristia, l’annuncio della Parola e gli altri sacramenti”.

Che cosa ha ispirato questa lettera? Scrive l’arcivescovo: “Nessuno, nella comunità cristiana, può pensare di fare da solo o credere di non doversi occupare delle fatiche e delle sfide che coinvolgono tutti. Questa lettera è stata stimolata dalla consapevolezza del difficile e critico momento che stiamo vivendo come Chiesa italiana e come Chiese diocesane di Oristano e Ales-Terralba”.

Negli incontri con i presbiteri e i laici delle due diocesi, è emersa la preoccupazione, ormai sempre più palpabile e seria, di come pensare e impostare il cammino di fede; di come venir incontro alle richieste delle comunità parrocchiali che fanno i conti con la drammatica diminuzione del numero di presbiteri disponibili per il ministero.“Da qui anche le riflessioni sul tema vocazionale, ma anche la necessità di ripensare il nostro stile di pastorale è evidente. Le indagini sulla caduta della pratica religiosa degli italiani spinge anche a ripensare il modo di trasmettere la fede in Gesù Cristo e portare il Vangelo”.

Monsignor Roberto Carboni ricorda che “ci sono ancora un po’ di presbiteri, alcuni diaconi, qualche comunità di religiose e religiosi uomini e donne che si impegnano con generosità nella liturgia, nella carità, nella catechesi, ma bisogna riconoscere con onestà che questi segni positivi sono pochi, e già mostrano tracce di stanchezza”.

Da qui parte l’invito ad “aprirsi all’ascolto della volontà di Dio, di che cosa ci chiede il Signore a livello personale e comunitario in questo contesto non facile. Dobbiamo interpretare e giudicare alla luce della Parola di Dio noi stessi, la Chiesa, la società in cui siamo inseriti e anche le fatiche attuali della nostra Chiesa”.