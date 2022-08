Dalla Brianza a Bosa: su una rivista nazionale la casa a torre restaurata a Sa Costa

Bosa Una coppia lombarda ha chiuso un ristorante per lavorare con lo street food in Planargia Una delle caratteristiche case “a torre” del rione medievale di Sa Costa, a Bosa, è la protagonista di un ampio servizio fotografico pubblicato dal mensile Casa facile nel numero di agosto, arrivato da qualche giorno in tutte le edicole d’Italia. L’abitazione appartiene a una coppia di impreditori lombardi, Monica Macciocca e Angelo Panzeri, che – come loro stessi spiegano nel servizio dedicato agli interni dell’abitazione – hanno venduto un ristorante che gestivano in Brianza per trasferirsi a Bosa, dove vivono per 8 mesi all’anno e dove gestiscono un ristorantino ambulante, Dal Lisca, creato su una roulotte e dedicato allo street food. La ristrutturazione dell’abitazione, su progetto dell’architetto Emi Ellena con la direzione lavori dell’architetto Giovanni Mastinu, è stata condotta nel rispetto della struttura originale, che si articola su 4 piani e comprende una terrazza da cui si scorge il profilo del castello Malaspina da una parte e la torre aragonese di Bosa Marina dall’altra: il luogo preferito della coppia, che da lì ama assistere a tramonti mozzafiato sul mare. Tra gli arredi, i tessili e complementi, si possono scorgere numerosi oggetti tipici dell’artigianato artistico della Planargia e di altre zone della Sardegna.

La splendida terrazza con vista e altre immagini della casa di Monica Macciocca e Angelo Panzeri

Nello stesso servizio uno spazio è riservato anche a una sorta di seconda casa, realizzata dando nuova vita a una roulotte rimasta chiusa in garage per 30 anni e ora parcheggiata a S’Abba Druche, che la coppia utilizza per ospitare gli amici. Giovedì, 4 agosto 2022



Fonte: Link Oristano