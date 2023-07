Dalla basilica di San Giovanni di Sinis fino al faro, 60 in cammino al tramonto

San Giovanni di Sinis

Lodi alle Torri: prossimo appuntamento dalla chiesa di San Lorenzo di Mandriola a Sa Mesa Longa

Dalla basilica paleocristiana di San Giovanni di Sinis, del VI secolo, passando lungo sentieri sterrati fino al faro di capo San Marco, per poi tornare al punto di partenza. È il percorso di Lodi alle Torri che ieri sera, al tramonto, ha visto impegnati 60 pellegrini provenienti da una ventina di paesi della provincia di Oristano.

“Si tratta di uno dei cammini più partecipati”, afferma don Ignazio Serra, delegato diocesano per la Pastorale del turismo, tempo libero e sport, “vuoi per il sito, ricco dal punto di vista naturalistico, archeologico e chiesastico, vuoi per l’orario, che permette a chi lavora di essere presente. Il fascino poi del rientro al calar della notte rende lo skyline della penisola carico di grande suggestione”.

Tra i pellegrini c’erano il parroco di Cabras monsignor Giuseppe Sanna, suor Anna Lisa Serra, missionaria per anni in Brasile e ben allenata in quella nazione dove percorreva i cammini della Bibbia passando in mezzo alla polvere rossa. Era presente anche una turista romana che ha accolto la proposta rivoltale durante la partecipazione alla messa domenicale.

La preghiera del pellegrino e la presentazione dei partecipanti nella piazza vicino alla basilica hanno scandito i momenti prima della partenza. Con passo deciso, il gruppo si è quindi mosso verso la torre e gli scavi di Tharros, per poi prendere la discesa e affrontare la ripida salita verso il faro. Stupenda la vista, mentre il sole faceva capolino nel mare. Impossibile resistere.

E tutti si sono fermati per un po’ ad ammirare uno spettacolo, che, pur ripetendosi ogni giorno, lascia sempre stupiti. Giunti al faro, il gruppo si è ricompattato per la preghiera per la terra scritta da papa Francesco nella Laudato Si’, mentre la luce a intermittenza emanata dal faro raggiungeva ora il mare e ora i pellegrini, immersi nella fragranza del lentischio.

Dopo uno sguardo verso il mare, è iniziato il momento del rientro, illuminato dalle torce che i pellegrini si erano portati da casa, disegnando, a passo lento e con maggiore attenzione il cammino di 5,4 chilometri da percorrere a ritroso sino alla basilica, raggiunta dopo due ore. La serata si è conclusa dentro la chiesa, che da 14 secoli rappresenta la culla della fede della chiesa arborense.

Le pietre in arenaria di quello spazio sacro trasudano ancora oggi della fede e della preghiera di quella prima comunità cristiana che ha abitato e ha ricevuto il battesimo in quel battistero.

E domenica prossima, 23 luglio, il vescovo ausiliare di Alba Iulia, in Romania, nonché vescovo titolare della Diocesi di Tharros, László Kerekes sarà nel Sinis , il giorno del suo compleanno. Alle 19 celebrerà la messa solenne nella piazza antistante la chiesa paleocristiana di San Giovanni. Alla funzione oltre parteciperanno anche l’arcivescovo di Oristano Roberto Carboni, l’arcivescovo di Alba Iulia Gergely Kovàcs, il parroco di Cabras, Giuseppe Sanna, padre Luigi Tiana, abate di San Pietro di Sorres, e altri ecclesiastici rumeni e della Diocesi di Oristano. La messa sarà animata dal coro “G. P. da Palestrina”.

Il prossimo cammino di Lodi alle Torri è fissato per lunedì 24 luglio, alle 7. Si partirà dalla chiesa di San Lorenzo di Mandriola per raggiungere la spiaggia di Sa Mesa Longa, con un cammino ad anello. Tutte le informazioni sul sito camminodelagomodeo.it .