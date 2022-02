Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha introdotto la legge marziale e nella capitale dell’Ucraina, Kiev, è stato imposto il coprifuoco. Le immagini lo riprendono con la tuta militare, in assetto di guerra. Molti uomini si stanno arruolando come volontari e gli ospedali cercano nuovi donatori di sangue. Vasyl P. si fa coraggio: “La situazione è terribile, ma crediamo di vincere questa guerra”, afferma speranzoso.

La gente si prepara a evacuare, ma il panico non ha ancora prevalso. Così Vasyl P. ha deciso di restare a Vinnycja, mentre le autorità allertano la popolazione: “Ci è stato detto di nasconderci in un rifugio quando gli attacchi balistici sono partiti dalla Bielorussia”, racconta. “Gli attacchi russi sono diretti contro unità militari, depositi di munizioni, aeroporti. Gli occupanti hanno abbattuto aerei e schierato carri armati. Anche i russi sono caduti sul campo”.

