Dall’Ucraina a Cagliari, donne e bimbi abbracciano i loro parenti: “Vi abbiamo aspettato pregando e piangendo”

Lacrime e abbracci a Elmas, il ponte della solidarietà è giunto a destinazione, in Sardegna: il bus carico di profughi ucraini ha sostato qualche minuto nel centro dell’hinterland cagliaritano prima di raggiungere Cagliari. Il primo abbraccio è quello di Elmas, la comunità ha partecipato attivamente alla missione, e decine di persone hanno atteso l’arrivo dei volontari e dei rifugiati. Si tratta soprattutto di giovani donne e dei loro bambini, i mariti sono tutti impegnati al fronte.

Un lungo viaggio iniziato quasi una settimana fa, un bus serramannese partito da Cagliari per raggiungere il confine dove è in corso il conflitto bellico.

I loro “angeli custodi”, i volontari de “L’Accademia del Soccorso”, “Sos Elmas” e due autisti hanno voluto salutare chi li ha supportati in questo progetto, ad accoglierli anche il sindaco Maria Laura Orrù.

Un lungo abbraccio, tanta commozione per essere tornati a casa con chi dimora non ha più. Il momento è stato ripreso dal video operato Chicco Lecca del programma di Antonello Lai “La Zona” che, per tutta la durata del viaggio ha documentato, tappa dopo tappa, ogni spostamento della troupe.