Milano

Vetrina a Milano per fiera del turismo archeologico organizzata da Fondazione Mont’e Prama e Assessorato regionale al Turismo

Il meglio dell’archeologia sarda e nazionale in vetrina alla Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy. È stata presentata questa mattina alla Bit di Milano l’edizione 2022 di Archeologika, la fiera del turismo archeologico organizzata dalla Fondazione Mont’e Prama e dall’Assessorato regionale al Turismo. Presenti l’assessore regionale Gianni Chessa, il presidente della Fondazione Mont’e Prama Anthony Muroni, il direttore scientifico della fiera Giorgio Murru e l’architetto che ha curato gli allestimenti Nir Sivan.

L’evento, in programma dal 14 al 17 settembre, si sposta nel centro del capoluogo sardo: per cinque giorni il Bastione dei Saint Remy sarà il cuore pulsante dell’archeologia nazionale e del turismo archeologico con incontri, dibattiti e momenti d’intrattenimento.

La passeggiata coperta sarà trasformata in una sorta di grande museo che cagliaritani e turisti potranno ammirare dalla mattina sino al tramonto. Tecnologie all’avanguardia saranno al servizio del racconto della storia millenaria della Sardegna che sarà ancora una volta protagonista. Previsti anche gli stand per gli operatori nazionali che avranno un’occasione unica per promuovere il proprio patrimonio.

Dall’ossidiana ai menhir, passando per i nuraghi e i Giganti di Mont’e Prama, un percorso multimediale in cui il visitatore potrà immergersi negli oltre mille anni di storia e ammirare i tesori che l’hanno caratterizzata.

“Proseguiamo con la strategia di promozione e valorizzazione della nostra cultura millenaria – ha detto l’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa –. Abbiamo iniziato portando un Gigante di Mont’e Prama in giro per l’Europa all’interno della mostra Sardegna Isola Megalitica nei musei di Berlino, San Pietroburgo, Salonicco e Napoli, ora vogliamo che Cagliari sia protagonista con un grande expo del turismo archeologico. La cultura, l’arte e le tradizioni possono fare in modo che la nostra isola sia visitata e apprezzata tutto l’anno e non solo nel periodo estivo”.

“Abbiamo deciso di portare l’archeologia nel cuore di Cagliari – ha spiegato il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni – ci piacerebbe fosse un momento d’incontro tra la città, i suoi visitatori e i tesori che l’Italia e la Sardegna in particolare devono mettere in mostra. Allo stesso tempo vogliamo che Archeologika sia quel momento di confronto tra gli operatori del settore che possa portare l’Isola e la Penisola a crescere attraverso la valorizzazione, la tutela e la promozione del turismo archeologico. Il nostro impegno è massimo per garantire la riuscita di un evento che ambisce a diventare punto di riferimento nazionale nel settore”.

“Un milione e trecentosettantamila persone hanno visitato i siti archeologici della Sardegna nel 2019, il programma sarà nutrito – ha dichiarato Giorgio Murru, direttore scientifico dell’evento – con alcuni dei più noti esponenti del mondo accademico, divulgatori e studiosi del settore. Non mancheranno momenti rivolti ai più giovani e alle scolaresche, vogliamo che la Sardegna ritorni ad essere crocevia della Cultura nel Mediterraneo”.

Il progetto e gli allestimenti sono stati illustrati dall’architetto israeliano Nir Sivan: “Abbiamo realizzato 11 padiglioni che ospiteranno le varie delegazioni, vogliamo che la città partecipi all’evento e sia totalmente coinvolta riappropriandosi di uno dei suoi spazi più belli. Saranno ricostruiti nuraghi con materiali sostenibili, aree immersive in cui sembrerà di camminare in uno dei tanti siti della Sardegna”.