Dal volontario più anziano alla più giovane, tre anni di impegno per la Caritas di Ales-Terralba

Durante il convegno la referente per la comunicazione Stefania Pusceddu ha illustrato le iniziative portate avanti sin dall’inizio della pandemia, con interventi fatti non solo di numeri, ma anche di volti e storie.

Oltre 150 persone, tra operatori Caritas, amministratori, simpatizzanti e sacerdoti, hanno partecipato all’incontro. “La Caritas, il suo direttore e i collaboratori sono impegnati a leggere con attenzione l’ambiente sociale, offrendo nuovi progetti per rispondere sia alle necessità più urgenti che a quelle di lungo periodo”, ha commentato monsignor Roberto Carboni, arcivescovo metropolita di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, che ha presieduto l’incontro.

“Occorrono apertura mentale, strumenti nuovi, soluzioni nuove a problemi nuovi, soluzioni nuove anche a problemi vecchi. Oggi siamo chiamati ad impegnarci per intercettare i nuovi bisogni, non così appariscenti come nel passato”, ha dichiarato il direttore diocesano don Marco Statzu con la presentazione dei progetti futuri della Caritas.

Molto ricco lo spazio dedicato alle testimonianze e al dibattito, che hanno ricordato al pubblico che si può essere volontari a qualsiasi età. Il volontario più anziano in diocesi – Giovannino Cherchi, 95 anni – e Francesca Zaccheddu, una delle più giovani, hanno raccontato esperienze diverse, ma accomunate dal desiderio di condividere con agli altri, di essere vicini agli ultimi e di imparare ogni giorno, consapevoli che quanto si riceve è sempre più di ciò che si dona.

Venerdì, 9 giugno 2023