Oristano

Anche Cabras, Santa Giusta e Seneghe tra i tanti comuni con ambulatori sguarniti

Sono circa 25 mila le persone prive del medico di base in provincia di Oristano. Lo rivela il report messo a punto dai responsabili dei distretti sanitari della Asl 5 e validato dal Comitato aziendale permanente per la Medicina generale, che indica un fabbisogno complessivo di 36 medici di base per la copertura di altrettante sedi. Di queste 21 si sono rese vacanti nel 2021, mentre 16 sono le sedi in attesa di titolari dal 2019 e dal 2020.

La situazione più critica è quella dell’ambito che comprende i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò Arcidano, Terralba e Uras, con 8 medici in meno rispetto ai 21 necessari e con ambulatori ancora da attivare a San Nicolò Arcidano, Terralba e Uras.

Segue la zona del Barigadu e del Guilcer, con 5 ambulatori sguarniti sui 14 necessari. Si cercano medici disposti ad aprire un ambulatorio ad Ardauli, Busachi, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria e Sorradile.

Scoperti anche due ambulatori a Cabras e uno in ognuno dei comuni di Bauladu, Palmas Arborea, Santa Giusta, Allai, Villaurbana, Scano Montiferru, Tresnuraghes, Seneghe, Montresta, Mogorella e Masullas.

L’indicazione delle sedi vacanti è stata inoltrata dalla Asl di Oristano all’Assessorato regionale alla Sanità, perchè ne curi la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e raccolga le candidature dei medici.

Da sottolineare che fra le sedi indicate alcune sono vacanti anche da 3 anni. Alle lungaggini imposte dalla borbonica procedura da seguire per l’individuazione delle sedi carenti, pubblicazione dei bandi e assegnazione degli incarichi ai titolari, si aggiunge la scarsa disponibilità di medici che possono far valere i titoli richiesti e la scarsa propensione ad aprire un ambulatorio in uno dei tanti piccoli e isolati comuni che ne hanno bisogno.

Lunedì, 4 aprile 2022

