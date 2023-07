Dal surf al wingfoil: nel mare della Sardegna con tre campioni, alla scoperta degli “spot” più belli

Da Capo Mannu fino a Sant’Antioco , passando per Stintino , Porto Pollo e il Poetto . In Sardegna gli sport acquatici su tavola sono di casa e richiamano atleti da tutta Europa. Da nord a sud e da est a ovest dell’isola sono numerosi gli “spot” di grande interesse. Diversi sabbiosi, altri rocciosi, alcuni più adatti a chi si sta avvicinando soltanto adesso al surf da onda , al windsurf , al wingfoil e al kitesurf ; altri ancora sono invece l’ideale per chi con le tavole ha già una certa confidenza.

Sono davvero tanti gli “spot” di primo livello in provincia di Oristano . A Torre Grande si fa windsurf, wing e kite. La borgata marina di Oristano ha recentemente ospitato il Mondiale Master e l’Europeo giovanile di kite, sostenuti entrambi dall’Assessorato regionale del Turismo e promossi da Eolo, e, lo scorso anno, la tappa finale del Campionato italiano giovanile di windsurf slalom, su intuizione della Windacademy Sardinia.

“È uno dei posti migliori per allenarsi”, ha dichiarato Nicolò Spanu, 19 anni, “qui quasi ogni giorno c’è vento”. Fino a qualche tempo fa protagonista nel windsurf, Nicolò ha virato sul wingfoil, disciplina che ha registrato un boom negli ultimi anni, anche perché la tavola è piccola ed è facile da trasportare in auto. In questa specialità è arrivato secondo all’Europeo Open e primo Under 19 e ha chiuso secondo a una tappa del Mondiale assoluto, a Campione del Garda. Ora è terzo nella classifica generale della manifestazione intercontinentale e si prepara agli ultimi due appuntamenti, a Cagliari e in Brasile.

“Torre Grande è il mio ‘spot’ di allenamento”, ha aggiunto Maddalena Spanu, 16 anni, “mi piace perché si può fare di tutto. È una località turistica, d’estate c’è sempre tanta gente”. Anche Maddalena ha raccolto importanti successi nel windsurf, prima di scoprire il wingfoil e il kite. Poche settimane fa a Campione del Garda ha vinto una tappa del Mondiale femminile assoluto di wingfoil e si è piazzata seconda a Silvaplana, in Svizzera. Nel suo palmarès ci sono anche un terzo posto all’Europeo assoluto e – l’anno scorso – due ori al Mondiale e all’Europeo Under 19.

Offre grandi spunti il Sinis , tra Cabras e San Vero Milis , con San Giovanni , Funtana Meiga, Portu Suedda, Mini Capo e Capo Mannu . “In base alle condizioni meteomarine”, ha spiegato Matteo Spanu, “le discipline si alternano. A San Giovanni , per esempio, si possono fare kite, wing e windsurf. Mini Capo e soprattutto Capo Mannu sono l’ideale per il surf da onda. Quest’ultima è certamente la località più famosa, ma per entrare in acqua è necessaria una preparazione medio-alta, perché le onde possono arrivare anche a cinque metri. Funtana Meiga, a meno che non ci sia la mareggiata del secolo, è uno ‘spot’ abbastanza facile per imparare”. E c’è pure Mare Morto . “È perfetto per il freestyle e lo slalom”, ha sottolineato Maddalena Spanu, “mentre per il windsurf wave uno dei miei ‘spot’ preferiti è Funta Meiga, perché è facile per tutti, fa molto vento e le onde non sono troppo impegnative per chi inizia un percorso wave”. “Tra gli ‘spot’ da onda nell’Oristanese”, ha detto ancora Matteo Spanu, “voglio poi citare Is Arenas e S’Archittu “.

Tornando nel Sinis , non si può certo tralasciare Putzu Idu , che dal 20 al 22 ottobre prossimi ospiterà il Blue Surf Fest – La Sagra del Surf 2023 , evento che fin dal 2017 ha richiamato migliaia di visitatori. La marina di San Vero Milis ritroverà una delle più grandi feste di sport, amicizia, cultura ed enogastronomia.