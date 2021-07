Dal Sulcis-Iglesiente per portare aiuti e solidarietà agli allevatori colpiti dagli incendi

Non si ferma la carovana di aiuti che da tutta la Sardegna va verso le zone interessate dagli incendi che hanno colpito l’Oristanese, in particolare il Montiferru e la Planargia.

Il camion con il foraggio per gli allevatori di Sagama, foto di Rita Bomboi e Aurora Cucui

“Subito”, prosegue il messaggio, “ci siamo attivati e abbiamo aperto i nostri fienili per condividere con voi le nostre provviste. Noi allevatori e agricoltori della piana del Cixerri vi sosteniamo con queste donazioni, affinché ai vostri animali non manchi il sostentamento”.

“Una catastrofe così grande come l’incendio che ha annientato il vostro territorio negli ultimi giorni”, si legge in un biglietto firmato dai proprietari delle aziende di Villamassargia che hanno donato il foraggio nei giorni scorsi e dalle ditte che hanno lo hanno trasportato, “non poteva lasciarci immobili, non è nello spirito della gente di campagna”.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a