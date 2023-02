Dal Siotto di Cagliari la solidarietà ad Annalisa Savino: "Il ministro ha sbagliato"

La RSU del Liceo Classico “G.Siotto Pintor” di Cagliari, esprimono piena solidarietà alla Preside del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze, Annalisa Savino. “Annalisa Savino è stata apostrofata in modo minatorio e squalificante dalle dichiarazioni di un ministro della Repubblica Italiana: Giuseppe Valditara, riguardo al suo messaggio alle sue studentesse e studenti, espresso con un canale ufficiale: una circolare, su quanto accaduto di fronte al liceo “Michelangiolo” di Firenze. Annalisa Savino è stata colpita nell’esercizio della sua funzione istituzionale ed educativa quando si è rivolta agli studenti e alle studentesse e a tutta la scuola, che è comunità educante e non può rimanere indifferente”, dichiarano in una nota i rappresentanti sindacali.