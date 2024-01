C’è anche Silvia Melis, sequestrata nel 1997 quando aveva 27 anni, portata via dalla sua auto in cui lasciò il figlio piccolo, fra i candidati per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali del 25 febbraio, a supporto del candidato Paolo Truzzu. Melis, ora 53enne, imprenditrice e consulente del lavoro, restò nelle mani dei rapitori per nove mesi. Nelle indagini e nei processi furono coinvolti imprenditori sardi e il giudice Luigi Lombardini. Melis si candida nella circoscrizione Ogliastra insieme con Giorgio Todde, ex assessore dei Trasporti della giunta uscente di Christian Solinas, all’epoca in quota Lega, silurato per essere sostituito da un esponente sardista.