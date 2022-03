Oristano

Interessanti scoperte con le visite alla chiesa di San Lussorio e all’anfiteatro

Fordongianus è una delle 700 destinazioni proposte quest’anno per le Giornate FAI di primavera. Grazie all’impegno del Gruppo FAI di Oristano sabato e domenica sarà possibile visitare la chiesa romanica di San Lussorio e l’anfiteatro: un affascinante itinerario dal romano al romanico, nel centro dell’antica Forum Traiani, già nota per le sue terme.

La visita all’importante chiesa romanica di San Lussorio prevede l’apertura eccezionale della cripta paleocristiana e l’esposizione – in via del tutto eccezionale – di un mosaico di rara fattura, occasione anche per un approfondimento sul restauro e la tutela delle opere.

Il percorso prosegue poi verso l’uscita del paese, con l’illustrazione delle caratteristiche del territorio, fino a raggiungere un importante sito archeologico di epoca romana, l’anfiteatro: un luogo solitamente chiuso al pubblico, visitabile eccezionalmente durante le Giornate FAI. Le rarità di questa apertura permetterà di scoprire degli inediti in assoluta anteprima.

Questi gli orari delle visite: sabato 26 marzo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e domenica 27 dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. La prenotazione è obbligatoria, si può fare sul sito del FAI.

Per l’organizzazione di queste due giornate, il FAI ha ringraziato il Comune di Fordongianus e il sindaco Serafino Pischedda; la Soprintendenza Abap per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con l’ing. Monica Stochino e la dott.ssa Maura Vargiu; la cooperativa Forum Traiani con la dott.ssa Pina Vacca, il sig. Antonello Palmas, la prof.ssa Nicoletta Usai, la prof.ssa Rossana Martorelli, il prof. Piergiorgio Spanu e il dott. Antonio Vacca.

In Sardegna, oltre a Fordongianus, le Giornate FAI di primavera propongono altre nove possibili destinazioni:

ad Assemini il parco di Villa Asquer;

ad Assemini le Saline Conti Vecchi (Bene FAI) nello stagno di Santa Gilla;

a Nuoro il Museo archeologico nazionale “G. Asproni”;

a Lanusei ex Istituto salesiano “Sant’Eusebio” e la cattedrale di Santa Maria Maddalena;

a Borutta il complesso monastico di San Pietro di Sorres;

a Tempio Pausania la cattedrale della Diocesi di Tempio Ampurias, intitolata a San Pietro Apostolo;

a Olbia il parco di Villa Tamponi, Palazzo Colonna e Villa Clorinda;

a La Maddalena la cava di Cala Francese;

a Palau la batteria militare Talmone (Bene FAI), a Punta Don Diego.

Informazioni sui luoghi aperti e prenotazioni nella sezione dedicata alle Giornate FAI di primavera in Sardegna.

Nel 2022 le Giornate FAI compiono trenta primavere: dal 1993 a oggi, 14.090 luoghi di storia, arte e natura aperti in tutta Italia, visitati da quasi 12 milioni di cittadini, grazie a 145.500 volontari e 330.000 studenti apprendisti ciceroni. Un traguardo esaltante, che tuttavia non potrà essere solo una festa. Nel pieno di una guerra che segna tragicamente la storia europea, non è il momento di festeggiare, né di invitare gli italiani a distrarsi nel puro godimento delle meraviglie del nostro Paese, ma piuttosto a concentrarsi sul significato e sul ruolo del patrimonio culturale che riflette la nostra identità, testimonia la nostra storia e rinsalda i valori del vivere civile.

In cos’altro si incarna, del resto, l’identità di un popolo se non nella sua storia, nella cultura e nella tradizione? I monumenti, il paesaggio, le opere d’arte raccontano chi siamo a chi non ci conosce e alle generazioni presenti e future: il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo, che conserva a perenne memoria un codice di esperienze e valori condivisi su cui si fonda la nostra umanità.

Mai come quest’anno, allora, le Giornate FAI mostrano il loro più autentico spirito civico ed educativo, che è nella missione del FAI: visitare gli oltre 700 luoghi eccezionalmente aperti dai volontari del FAI sarà l’occasione per conoscere la nostra storia e riflettere su quanto può insegnarci per affrontare il presente e il futuro, perché ciò che siamo e che abbiamo non sia dato per scontato, ma sia compreso e apprezzato come esito di lunghi e talvolta drammatici trascorsi che ci accomunano come italiani, europei, e con l’umanità tutta. Proteggere, conservare e valorizzare il patrimonio culturale, aprendolo al pubblico e invitando tutti gli italiani a conoscerlo e frequentarlo: questa è la missione del FAI, che proprio in questi tempi bui, in queste Giornate FAI, trova un senso ancor più profondo e una funzione ancor più necessaria e urgente.

Il FAI, come istituzione della Repubblica, ha scelto di esprimere in maniera esplicita la vicinanza e la solidarietà con il popolo ucraino esponendo i colori della sua bandiera in tutta la comunicazione e nei beni, ma la Fondazione vuole dare un contributo concreto e perciò si impegna oggi formalmente a finanziare il recupero di un’opera d’arte del patrimonio culturale ucraino, che sarà individuata non appena cesserà la guerra e sarà avviata la ricostruzione del Paese.

Chi deciderà di prendere parte alle Giornate FAI potrà sostenere la Fondazione: ai partecipanti verrà suggerito un contributo non obbligatorio a partire da 3 euro.La donazione online su www.giornatefai.it consentirà anche di prenotare la visita. È possibile sostenere ulteriormente il FAI con contributi di importo maggiore oppure con l’iscrizione annuale, sottoscrivibile online o in piazza in occasione dell’evento.

