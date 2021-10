In arrivo mille parcheggi per i monopattini in città. In piazza Yenne, a San Benedetto, al Poetto e nelle vie attorno alle zone a traffico limitato. Gli stalli delle auto saranno sacrificati? Ancora presto per dirlo. Il Comune è al lavoro per limitare i danni. “I parcheggi per i monopattini non sono ancora stati ancora individuati”, spiega Marcello Piras presidente della commissione comunale Mobilità, “di sicuro saranno posizionati lungo il perimetro delle ztl, poi li metteremo in piazza Yenne, al Poetto, nelle zone della movida, ma anche a San Benedetto e vicino alle scuole e alle facoltà universitarie”. Il bando prevede un migliaio circa di stalli per i monopattini. La scelta dell’ubicazione, tra un mese, quando appena verrà pubblicato il nuovo bando.

Dopo la conclusione della fase sperimentale il sindaco Truzzu ha annunciato un nuovo bando. Gli operatori da autorizzare allo svolgimento del servizio del noleggio dei monopattini saranno 4 e il numero totale contemporaneo dei mezzi in circolazione, da parte di tutti i soggetti autorizzati, non potrà superare i mille dispositivi (anche se, in particolari periodi dell’anno, e previa autorizzazione dell’amministrazione comunale, potranno essere incrementate o decrementate le postazioni di sharing in alcune aree cittadine di particolare interesse turistico e culturale).

Sarà vietato sostare nei parcheggi per auto, motocicli e nelle postazioni destinate alle biciclette, mentre la sosta dei monopattini (al termine dell’utilizzo o negli orari di fuori servizio) dovrà avvenire esclusivamente negli spazi appositamente predisposti dagli operatori ed autorizzati dall’amministrazione comunale.

Potranno circolare nelle strade urbane con limite velocità inferiore ai 50 km/h dove è consentita la circolazione delle biciclette e nelle zone 30. Il limite di velocità dei dispositivi è 25 km/h quando circolano su carreggiata e di 6 km/h quando circolano su aree pedonali e Ztl.

La circolazione, nelle strade o nei tratti di strada dove sono presenti piste ciclabili e/o ciclopedonali, dovrà avvenire esclusivamente sulle piste e c’è il divieto di circolazione sui marciapiedi o contromano.

