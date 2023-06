Dal Microcitemico di Cagliari all’Oristanese per vivere la natura: sabato venti bambini in gita

Terralba

Un nuovo progetto grazie ai fondi raccolti con la mostra fotografica “Ali, Occhi, Cuore”

Un sabato diverso per venti piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico di Cagliari: alcuni di loro avevano assistito all’esibizione dei Super Eroi Acrobatici sulla facciata dell’ospedale, grazie alle donazioni raccolte della mostra “Ali, occhi, cuore”, ora in venti potranno vivere una giornata a contatto con la natura dell’Oristanese.

“Investiamo così una parte del ricavato dell’esposizione”, ha spiegato Manuela Fa, tra gli organizzatori di “Ali, Occhi, Cuore”, ospitata dai comuni di Arborea, Terralba e Marrubiu lo scorso anno. “Pagheremo l’autobus che porterà qui i bambini da Cagliari, il pranzo e le spese per l’intera giornata”.

Un ricco itinerario per i piccoli del Microcitemico, che sabato prossimo – 17 giugno – saranno accompagnanti in gita dai genitori, da due medici e quattro infermieri. “Si partirà con la visita al CRES del Sinis, dove assisteranno a una lezione di educazione ambientale e riceveranno delle magliette a tema”, ha detto Fa. “Ci sposteremo poi ad Arborea per una visita alla 3A e a Marceddì per il pranzo tutti insieme. Nel pomeriggio la visita alla Torre, che sarà aperta al pubblico dalle 15 alle 17”.

Nata dalla collaborazione con venti fotografi naturalistici, la mostra di beneficienza “Ali, Occhi, Cuore” oltre alla collaborazione con l’associazione Sea di Genova per il volo dei Supereroi dal tetto del Microcitemico ha permesso la donazione dei proventi al reparto di Oncoematologia dello stesso ospedale.