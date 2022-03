Cabras

L’imprenditore di Cabras ha spiazzato il concorrente del programma di Rai 1 “Soliti Ignoti – Il ritorno”



Un social media manager over 60? Poco verosimile, deve aver pensato l’attore Giorgio Pasotti, che nella trasmissione di Rai 1 “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotta da Amadeus, avrebbe dovuto indovinare l’attività svolta da Antonio Usai, classe ’57, cagliaritano trapiantato a Cabras.

Pasotti non ha indovinato, ma in effetti la storia di Antonio non è comune. Comincia giovanissimo a lavorare al mercato del pesce: sveglia alle 3 del mattino. Ma alle 9, mentre gli altri dopo la doccia vanno a riposare, lui si mette a studiare e comincia ad occuparsi di pubblicità. Che abbia il pallino del marketing si vede quasi subito: in pochi anni diventa il primo distributore di una grande azienda nel settore ittico.

Lavora parallelamente per 35 anni nel mercato ittico e nella pubblicità, tanto da vincere anche dei premi nazionali. Come nel 1990, per la “Miglior campagna dell’anno Pubblicità Progresso”, a sostegno dell’Unicef.

Con l’avvento del web e dei social network, Antonio intuisce che quello è il settore del futuro: si butta a capofitto nello studio e nella sperimentazione della comunicazione sui social media. I risultati non tardano ad arrivare e Antonio ora si dedica soltanto all’attività del marketing sul web. Fonda Sardinia Brand Management, che collabora per sua scelta esclusivamente con aziende e liberi professionisti della Sardegna e li aiuta ad acquisire più clienti grazie al marketing digitale.

La sua storia è così insolita e interessante che è arrivata fino a Rai 1, alla ricerca di personaggi non banali come protagonisti della trasmissione di Amadeus.

Venerdì, 4 marzo 2022

