Terralba

Allievi giovanissimi che puntano all’agonismo e cinquantenni che vogliono stare in compagnia



Ballano insieme dal 2012, un anno dopo hanno fondato un’associazione sportiva dilettantistica, The power of dance. Poi hanno aperto una scuola di danza a Terralba e pochi giorni fa hanno lanciato un nuovo corso di ballo sardo, tenuto da una professionista con 20 anni di esperienza.

Anna Trogu e Fabio Statzu, insegnanti di ballo latino americano, provengono rispettivamente da Oristano e Terralba. Seguono allievi di tutte le età, dai 7 ai 50 anni. Tra loro, c’è chi va per l’agonismo e chi semplicemente, come i più grandi, per passare del tempo in compagnia. Persone che stanno sempre più aumentando, ora che l’estate si avvicina e che le restrizioni si sono allentate.

Tra le attività proposte dalla scuola, oltre al ballo latino americano, ci sono i balli di gruppo e il ballo social, quello che comunemente viene chiamato ballo liscio. Ma anche esercizi di allenamento, quali total body, latin fitness, aerobica, pump, gag, fit-dance, step coreografico e jump.

«Se la scuola di Terralba esiste», dice Fabio Statzu, «è per merito della mia partner Anna. La scuola nasce dal lavoro che abbiamo costruito insieme nel tempo. Con Anna ho ottenuto i migliori risultati, ci siamo piazzati primi in diversi campionati regionali. Un anno siamo riusciti a rientrare tra le migliori coppie in Italia per la nostra categoria».

È un maestro esigente con i suoi giovani atleti, Fabio Statzu. Il suo obiettivo è spronare i suoi ragazzi affinché riescano a ottenere il meglio di sé. «Per il ballo ci vuole una mentalità da sacrificio, ma anche chiedersi quanto abbiamo fatto per raggiungere un risultato, se abbiamo studiato e se ci siamo allenati abbastanza», spiega.

Il ballerino è inoltre giurato ai concorsi italiani: a inizio maggio ha seguito i Campionati nazionali di Msp (Movimento sportivo popolare) Italia, portando a Roma le sue allieve. “Hanno ottenuto buoni piazzamenti, alcune hanno raggiunto la finale, altre il podio”.

Fabio Statzu ora ha 32 anni, 21 dei quali li ha passati sulla pista da ballo. Ha iniziato a muovere i primi passi di danza a 11 anni, quasi per gioco. «Era estate. Mia sorella ballava e mia cugina mi assillava perché voleva che ballassi con lei in coppia. Quando ho deciso di iscrivermi a una scuola di danza, mia cugina aveva già trovato il suo partner. Ero timido, ballavo con una ragazza che non conoscevo. Una tragedia! Ma da quel giorno non ho mai smesso di ballare», racconta il maestro di danza.

Tanti i sacrifici per potersi allenare: «Andavo fino a Sardara per frequentare i corsi. Pur non avendo nulla, ho fatto di tutto per il ballo. Dicono che solo con i soldi si può fare qualsiasi cosa: io ci ho provato e ci sono riuscito. Ho iniziato a lavorare da giovane, pur di racimolare qualche soldo per seguire le lezioni», conclude Fabio Statzu.

Giovedì 12 maggio 2022